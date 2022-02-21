8 وفيات و147 إصابة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 8 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الجزائرية في إيجازها اليومي حول الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 263975 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6805 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 145 حالة تعافي من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الفائتة؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176818، فيما يتواجد 18 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وكانت الجزائر سجلت أمس الأحد 10 حالات وفاة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفع إلى 424 مليوناً و272 ألفاً و806 حالات.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و886 ألفا و794 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 78 مليوناً و479 ألفاً و134 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليوناً و838 ألفاً و524 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 28 مليوناً و218 ألفاً و180 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، حذر أمس من أن الوصول غير العادل للقاحات والتشخيصات في العديد من البلدان، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدل انتقال العدوى، يخلق بيئة مواتية لتطور المتغيرات الجديدة، موضحا أنه كلما استمر هذا الأمر، فقد يؤدي إلى استمرار الوباء.