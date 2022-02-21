بعد اتهامها بالإنجاب دون زواج.. قمر اللبنانية تكشف هوية والد ابنتها

ردت الفنانة اللبنانية قمر، على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها الثانية "لونا" دون زواج.

وعبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، نشرت قمر صورة من جواز سفر ابنتها الأمريكي.

وعلقت قمر: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

وتابعت: "هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".

وكانت قمر قد أثارت جدلًا كبيرًا بعد حملها الفترة الماضية دون الإعلان عن زواجها، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية.

الفنانة اللبنانية قمر

قمر الطحش اسمها الفني قمر (27 مايو 1986)، مغنية لبنانية ولدت في مدينة طرابلس من أسرة مسلمة، اشتهرت بجمالها وبعد إطلاق أغنيتها الأولى «ناره بتحرقني» واستمرت بمسيرتها الفنية حتى أطلقت ألبومها «حلوة»، كما لعبت دور البطولة في الفيلم المصري حصل خير.

ومؤخرا قامت بعمل أغنية فيديو كليب تحت عنوان كيس ماي ليبس الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة بحسب وسائل إعلام مختلفة.

تزوجت قمر من الفنان اللبناني آدم، وسرعان ما نشبت بينهما خلافات أدت إلى طلاقهما، ثم تزوجت من جمال مروان، وكانت قمر قد لجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى «إثبات نسب» ابنها ضدّ حفيد الرئيس جمال عبدالناصر– صاحب قنوات «ميلودي» حينها– ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَّ سنوات.

المغنية اللبنانية اتّهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل (واسمه الحقيقي محمد) للتحليل، وتمّ تسليم تقرير نتائج سحب العيّنة إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان، إلا أن الأخير رفض إجراء التحليل زاعمًا أنه لم يتزوّجها.