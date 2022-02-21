رغم تراجع الإصابات.. الولايات المتحدة ترفض التعايش مع كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن بعض الشركات الأمريكية بدأت في مطالبة المواطنين بالعودة إلى مقار العمل، كما ألغى حكام الولايات تفويضات ارتداء الكمامات الطبية، ما دفع الكثيرون للاعتقاد بأن الحياة ستعود لطبيعتها بعد 3 سنوات من جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وتابعت أنه رغم ذلك فإن خبراء الأمراض المعدية لم يبدوا استعدادهم بعد للإعلان عن أن التعايش مع الفيروس يعد آمن للأفراد، كما أن الحكومات ومسئولي الصحة لم يستعدوا بعد لمثل هذه الخطوة وتحديد ما إذا التخلي عن بعض الاحتياطات مثل التخلي عن الأقنعة في الاماكن المغلقة.

وقالت جينيفر نوزو، عالمة الأوبئة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "أعتقد أنه من المعقول ألا نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، ولا ننخدع بالانخفاض في عدد الحالات المصابة بالفيروس التي نشهدها في الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى".

وأكدت الصحيفة أن حالات الإصابة بالفيروس ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 67٪ و 38٪ خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لبيانات من صحيفة نيويورك تايمز.

وتابعت أنه في ظل هذا التراجع ، ألغى الحكام الديمقراطيون في ماساتشوستس وإلينوي ونيويورك ورود آيلاند وكاليفورنيا وكونكتيكت وديلاوير ونيوجيرسي وأوريجون، بعض من قيود الاغلاق مؤخرا.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم الخميس الماضي، خطة تستند إلى أن البلاد اصبحت خارج المرحلة الوبائية، مما يعني أن الفيروس لم يعد يمثل تهديدًا كبيرًا في بعض المناطق ، ولم يعد وباءً عالميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النهج الجديد الذي ستتبعه الولايات المتحدة يتضمن التركيز على مكافحة المعلومات المضللة والاختبارات الجماعية لاكتشاف المتغيرات والارتفاعات الجديدة.

وتابعت أن الشركات في الولايات المتحدة وعلى الأخص مايكروسوفت، قد أعلنت عن خطط لإعادة فتح منشآتها وطلبت من الموظفين العودة، كما أصدرت شركة أمازون نفس القرار، حيث عمل العديد من الأشخاص من المقار بالفعل منذ فترة، كما أنها أعلنت أنها لن تطلب من الموظفين ممن تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا ارتداء الكمامات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.