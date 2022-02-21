الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبرى

سمير صبري
سمير صبري

يعاني الفنان سمير صبري من بعض المشاكل الصحية في منطقة القدم، وهو ما جعله يظهر مؤخرًا على كرسي متحرك خلال ندوته بمعرض الكتاب الذي أقيم منذ أيام في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

 الحالة الصحية للفنان سمير صبرى

وكشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري لـ"الدستور"، أن “صبري” عانى من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، إلا أنه أصبح أفضل كثيرًا الآن، بعدما خضع لعدة جلسات علاج طبيعي، وهو ما يجعله يظهر في أحد المستشفيات مؤخرًا، وتخرج حوله شائعة مرضه الشديد، وهو أمر غير صحيح إطلاقًا.

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وتابع المصدر، أن “صبري” صحته جيدة للغاية، ويقوم بعمل بعض الفحوصات ليطمئن على كامل صحته، لافتًا إلى أنه لا يمكث في المستشفى مثلما قال البعض، لكنه يستمر لساعات وبعدها يعود مرة أخرى لمنزله بشكل طبيعي.

سمير صبري سمير ارض المعارض تفاصيل الحالة الصحية لقاء الخميسي كرسي متحرك فيلم البحث عن فضيحة

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