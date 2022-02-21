الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لسائق قتل صديقه ودفن جثته بأرض زراعية في طوخ

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، و مدحت مجدي مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، فى القضية رقم 24094 لسنة 2017 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017 كلى شمال بنها، والمتهم فيها سائق، بقتل صديقه "سائق" لسرقة سيارته لمروره بضائقة مالية، و بإجماع الأراء بالإعدام شنقا بعد ورود رد مفتى الجمهورية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24094 لسنة 2017، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017، أن المتهم "محمود ص م"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجنى عليه "عزت ق أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة "فأس"، وما أن تهيأت له الفرصة قام بضربه ضربتين على رأسه لخلاف بينهما قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة سيارة نقل ملك شقيق المجنى عليه والمبلغ المالى والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وفر هاربا.

وشهدت محكمة جنايات بنها أعمال تأمينية مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن، كما شهدت فرحة لأسرة المجنى عليه بعد القصاص العادل من المتهم بقتل نجلهم.

وكان قد تلقى مدير أمن القليوبية الأسبق، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغاً بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجورى، وبالانتقال والفحص تبين وجود جرحين قطعيين بالرأس.

محكمة جنايات بنها قتل صديقه الإعدام شنقا مفتى الجمهورية القليوبية

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