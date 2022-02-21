التحقيق في إشهار عاطل سلاحًا أمام مدرسة بالإسكندرية

تجري النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في قيام عاطل بإشهار سلاح أبيض أمام مدرسة، وقررت حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

وعن التفاصيل، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد الشخص المُشار إليه وتبيَّن أنه عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه وبحوزته السلاح المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين صاحب أحد المحلات التجارية بمحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.