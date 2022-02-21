كان يستقل موتوسيكل.. إصابة طفل سقط في حفرة للصرف الصحي بقنا

أصيب طفل، اليوم الإثنين، إثر سقوطه فى حفرة للصرف الصحي بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة طفل سقط مع آخر يستقل موتوسيكل في حفرة للصرف الصحي بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وأسفرت الواقعة عن إصابة عمر أحمد جاد، 5 أعوام، من قرية حجازة قبلي، سقط في حفرة للصرف الصحي وأصيب بإصابات متفرقةَ

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الطفل إلى مستشفى قوص المركزي.