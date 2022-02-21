الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات» تُنظم ندوة حول «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب» بأسيوط

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة أسيوط، ندوة توعية للشباب من طلاب الجامعة وخريجيها، بعنوان "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب".

وتأتي الندوة في إطار أنشطة مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط؛ لتحقيق التنمية التكنولوجية المتكاملة وبناء القدرات الرقمية للمواطنين.

وتناولت الندوة محاور تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، خاصةً الشباب، وتنمية مهاراتهم الرقمية لمواكبة خطط الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي. 

وشمل المحور الأول موضوع المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت، حيث تم التعريف بمبادرة المواطنة الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف رفع الوعي بالمهارات الرقمية للمواطنين، خاصةً المراهقين والشباب، وشرح معايير الأمان على الإنترنت، وتوضيح المخاطر المحتملة للتعامل في العالم الرقمي، مع شرح آليات حماية الأطفال على الإنترنت وتطبيقاتها.

وتضمّن المحور الثاني شرح أنشطة تمكين المرأة من خلال مبادرة "قدوة-تك"، ودورها في إتاحة فرص عمل جديدة للسيدات الحرفيات وصاحبات المشروعات الصغيرة، والإمكانيات التي توفرها لهن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من خلال البرامج التدريبية في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، التي تسهم في اقتحام عالم التجارة عبر الإنترنت، وبالتالي تحقيق التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وزيادة فرص العمل لهن.

وناقش المحور الثالث مفهوم الشمول المالي ودوره في التمكين الاقتصادي للمواطنين، انطلاقًا من أهمية الدمج الرقمي لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية الإلكترونية التي تقدمها الدولة بمؤسساتها المختلفة، بما ينعكس على تحسين المستوى الاقتصادي لأفراد المجتمع.

وشارك في الندوة أكثر من 300 شاب من شباب الكليات المختلفة بجامعة أسيوط. ونُظمت الندوة ضمن أنشطة أسبوع معسكر إعداد القادة بالجامعة.

وزارة الاتصالات نظمت جامعة أسيوط ندوة توعية للشباب طلاب الجامعة التمكين الاقتصادي والاجتماعي مذكرة التفاهم تحقيق التنمية التكنولوجية ومحافظة أسيوط

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