تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد مرض العقدي والجدري بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الإثنين، 170 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية التى تستمر حتى مطلع شهر مارس المقبل.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 140 ألف حيوان من " الأبقار"، و50 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

مع بداية فصل الشتاء، بدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية المواشي من الأمراض الوبائية، خاصة مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموي، وجدرالاغنام، و طاعون المجترات الصغيرة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمشروعات توفير اللحوم الحمراء محليًا، ومن بين الإجراءات توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوي “سرنجات – سنون – بالطو - أدوات ذات الاستخدام الواحد قفازات، وغطاء رأس، و غطاء حذاء”.