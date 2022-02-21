وصول أولى الرحلات الجوية القادمة من لارناكا مايو 2022

أعلنت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، إعادة استئناف وتشغيل الرحلات القبرصية بين مدينة لارناكا للقاهرة اعتباراً من أول مايو 2022 بمعدل 4 رحلات أسبوعياً فى الإتجاهين مبدئياً، وذلك بعد توقف من عام 2010.

في الوقت نفسه أعلنت الخطوط الجوية القبرصية "قبرص إير ويز Cyprus-Airways " - عزمها تسيير رحلاتها من مدينة لارناكا – إلى مطار القاهرة يومى الأحد والخميس من كل أسبوع من خلال صالة 2 بمطار القاهرة الدولى الجديد على متن طائراتها طراز إيرباص 319 الحديثة والتى تصل سعة مقاعدها نحو144 مقعداً.

وتضمن جدول تشغيل الرحلات للخطوط الجوية القبرصية من القاهرة إلى لارناكا

الرحلة الأولى يوم الخميس رحلة رقم CY131 إقلاع الساعة 10.40 ووصول 13.00

الرحلة الثانية يوم الأحد رحلة رقم CY131 إقلاع الساعة 20.20 ووصول 22.40

الرحلات من لارناكا إلى القاهرة طبقاً لفرق التوقيت بين البلدين

الرحلة الأولى يوم الخميس رحلة رقم CY130 إقلاع الساعة 9.20 ووصول 9.40

الرحلة الثانية يوم الأحد رحلة رقم CY130 إقلاع الساعة 9.00 ووصول 9.20

يشار إلى أن سافاس بيرديوس نائب وزير التجارة القبرصى لشئون السياحة - فى تصريحات سابقة خلال زيارته للجناح المصرى باكسبو 2020 دبي - حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر وتنمية العلاقات السياحية خاصة فى ظل المقومات السياحية المتوافرة فى البلدين.

وأكدت الشركة سعيها من خلال إعادة إستئناف تشغيل الخط الجوى لارناكا – القاهرة ، لتعميق العلاقة الثنائية بين البلدين ( قبرص ومصر) فى مجال السياحة عبر تنظيم برامج سياحية مشتركة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية ، ما يدعم زيادة الحركة السياحة الوافدة إلى السوقين المصرى والقبرصى.

وشددت الشركة على أهمية التعاون مع شركات الطيران فى البلدين وزيادة رحلات الطيران الداعمة لحركة السياحة، مشيدة بجهود الحكومة المصرية فى استعادة مكانتها بمجال السياحة إقليمياً ودولياً.

خاصة أن هناك تعاون وثيق بين قبرص ومصر فى المجال السياحى، مُبدياً إعجابه بمحتويات الجناح وبصفة خاصة التابوت الأثرى للكاهن بسماتيك بن أوزير، وكذلك السفر عبر ألة الزمن والتى تمثل تجسيدا لشعار المشاركة المصرية فى إكسبو 2020 دبى "عراقة تعزز المستقبل".

يُذكر أن مصر وقبرص واليونان وقعت خلال عام 2019 مذكرة تفاهم خاصة بإعداد برامج سياحية عن طريق سياحة الكروز الخاصة بالبواخر السياحية التى تمر على الدول الثلاث ضمن برنامج سياحى واحد.