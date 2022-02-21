الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفضت الاستجابة لمعاكسته.. المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدي على فتاة بالشرقية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، حكم بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لإدانته بالتعدي على فتاة أثناء سيرها بالطريق العام في منطقة بلبيس. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 25904 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 26 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من “آ. ال “، 25 سنة، طالبة في الجامعة المفتوحة، مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس، تتهم فيه المدعو ”أحمد. هـ. ش. ب. ال”، 19 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالتعدي عليها.

وأوضحت المجني عليها، في بلاغها، أنها كانت في طريقها للجامعة سيرًا على الأقدام بجوار  بطريق قرية السلام، فوجئت بدراجة بخارية (موتوسيكل) يستقله المتهم، وطلب منها الركوب وتعدى عليها.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد فتاة بلبيس

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