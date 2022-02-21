«المجتمعات العمرانية»: تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لأنشطة متنوعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة "عمراني متكامل – جامعات – مدارس – مدينة طبية – تجارى إدارى سكنى – صناعى – طبى – نادٍ رياضى – محطة أتوبيس – مقر بنك – مخازن ومعارض – ورش ومعامل".



وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان اليوم الإثنين، إنه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة “طبي – تجاري إداري – محطة أتوبيس – صناعي – ناد رياضي”، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتي أرض، لإقامة جامعتين، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ونشاط سكنى تجارى إدارى فندقى سياحى ترفيهى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة عمرانى متكامل، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعى، ومقر بنك، وفي مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مخازن ومعارض، وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدينة طبية، ومدرسة.



وأضاف وزير الإسكان، أنه في مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط سكنى تجارى إدارى، وورش ومعامل، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة جامعة، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعي ومعارض، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط عمراني متكامل، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إدارى، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط سكني إداري تجاري، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري سكني، ونشاط صحي، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط سكني تجاري إداري.