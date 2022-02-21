الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلام: زيلينسكى يفضل اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك ليرفض اتفاقيات مينسك

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يدعو إلى اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك و دونيتسك المعلنتان ذاتيا، لأن ذلك بحسب المصادر سيسمح له برفض تنفيذ اتفاقيات مينسك.

 

وبحسب "Strana.ua" نقلا عن مصادر قريبة من مكتب الرئيس الأوكراني، فإن السلطات في كييف لن تجري مفاوضات مباشرة مع الجمهوريتين المعلنتين ذاتيا.

 

و أضاف التقرير: "اعتراف روسيا بالجمهوريتين يعتبر خيارا جيدا للغاية، لأن هذا سيدفن اتفاقيات مينسك التي لم تحبها السلطات الأوكرانية. و لهذا أيضا لا يرغب زيلينسكي في المضي قدما في مينسك، وعلى العكس من ذلك، هناك رغبة في إطالة العملية حتى تعترف روسيا بهما، و بالتالي المشكلة ستحل من تلقاء نفسها".

 

كما يخطط زيلينسكي للاستفادة من تفاقم الوضع في جنوب شرق البلاد من أجل عدم الوفاء بالوعود التي قطعها للمستشار الألماني أولاف شولتس، حيث و رد في التقرير:"يمكن استخدام التصعيد في دونباس كسبب لتأخير الوفاء بالالتزامات التي قدمها زيلينسكي لشولس والقول إنه لن يحدث شيء حتى يتم تطبيع الوضع".

 

و يقول التقرير أيضا إن زيلينسكي والوفد المرافق له لا يؤمنون بإمكانية حدوث "غزو" روسي.

 

و يوم الثلاثاء الماضي، صوت مجلس الدوما (النواب) بروسيا لصالح مناشدة موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل سلطات الجمهوريتين.

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