الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليانسكى: إقناع فرنسا لكييف ببدء حوار مع دونيتسك ولوغانسك سيكون موضع ترحيب موسكو

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة، أن موسكو سترحب بنجاح فرنسا في إقناع كييف بالدخول بحوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بوليانسكي في تصريح له اليوم: "فرنسا تتحمل مسؤولية خاصة حيال سلوك جيراننا الأوكرانيين، لأنها عضو في مجموعة نورماندي".

 

وأضاف: "لذلك إذا كانت لدى فرنسا أدوات معينة للتأثير عليهم وإقناعهم بضرورة الدخول في حوار مع مواطنيهم في الشرق، فسيكون هذا سيناريو جيدا للغاية".

 

وتابع أنه "إذا كان بإمكان الفرنسيين التأثير على عقول المسؤولين الأوكرانيين وإقناعهم بوجوب الامتثال لاتفاقيات مينسك وعدم فتح النار على المدنيين في دونباس، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك".

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرق أوكرانيا.

 

وذكرت وزارة الطوارئ - في بيان أنه "في الوقت الحالي، أعلنت 30 منطقة في روسيا استعدادها لاستقبال اللاجئين"، موضحة أن هناك 255 نقطة إقامة مؤقتة قادرة على استيعاب أكثر من 28 ألف شخص، مستعدة لاستقبال اللاجئين من دونباس.

 

وتصاعد التوتر في دونباس منذ أيام بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس لقصف مدفعي.

 

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف: "إن بلاده لم تكن البادئة بأي هجوم على مدى التاريخ، ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

 

وأضاف بيسكوف، في مقابلة تليفزيونية: "نذكّر بأن روسيا لم تهاجم أبدًا أي أحد على مدار تاريخها، وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب، وعلى الغرب التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة أحد ما؟".

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