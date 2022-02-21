جمهورية لوغانسك: القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار 66 مرة

اتهمت جمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحد القوات الأوكرانية بارتكاب 66 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة بهجمات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص و نفذت باستخدام أسلحة ثقيلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الأخبارية الروسية ، وقال قائد الشرطة العسكرية للجمهورية، إيفان فيليبونينكو، في بيان ليل الاثنين بالتوقيت المحلي: "في سعيها لبدء تصعيد كامل النطاق لن تتوقف القيادة العسكرية السياسية الأوكرانية عند أي شيء، مواصلة تنفيذ إبادة جماعية بحق شعب دونباس".

و ذكر فيليبونينكو أن ممثلية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة و تنسيق نظام وقف إطلاق النار سجلت 66 انتهاكا له خلال الأحد من قبل القوات الأوكرانية التي استهدفت 24 بلدة في المنطقة.

و شدد على أن القوات الأوكرانية "تستخدم بشكل نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك"، مضيفا أن الهجمات أدت إلى إصابة 3 مدنيين و احد منهم في بلدة سلافيانوسيربسك و 2 في بلدة زنامينكا.

و تشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف إثر مظاهرات و اسعة بدعم من الغرب و مشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

و نشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية حرب بين القوات المحلية والحكومة، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك و لوغانتسك الشعبيتين اللتين لا تحظيان بأي اعتراف دولي.

و الجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، و رئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.