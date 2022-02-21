الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طهران والدوحة تبحثان إنشاء نفق تحت البحر يربط البلدين عن طريق الخليج

علي أكبر صفائي
علي أكبر صفائي

أعلن مساعد وزير الطرق الإيراني علي أكبر صفائي،  إنه سيتم توقيع اتفاقيات بمجالات مختلفة خلال زيارة رئيس بلاده إبراهيم رئيسي إلى الدوحة أحدها يرتبط بإنشاء نفق بحري بين البلدين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، أشار "صفائي" إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدها وفد بلاده اليوم في الدوحة برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق والتنمية الحضرية بإيران، مع وزير النقل القطري ووزارة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد.

وقال "صفائي": "وزارة الطرق والتنمية الحضرية تحضر لأربعة اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، و مجال الموانئ، وأخيرًا إنشاء نفق تحت الماء بين إيران وقطر، وهو مشروع فريد من نوعه وسيكون من ميناء دير بوشهر إلى قطر".

وأضاف: "نحن نجري المفاوضات والمشاورات، وستقدم مؤسسة الموانئ الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور الرئيس الإيراني".

وتابع: "هذا النفق من شأنه أن يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين و الشرق والغرب بطرق برية وسكك حديد"، لافتا إلى أن "هذا المشروع هو تطور كبير لقطر و إيران لربط الخليج الفارسي بالشمال و الجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا و بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأردف: "الاتفاقية المذكورة تعد خطوة كبرى بالنسبة للبلدين. جزء من هذه الاتفاقية يتعلق بالمنطقة البحرية وفي نفس الوقت يحتوي على قسم للطرق والسكك الحديد، و لهذا السبب سيتم تشكيل لجنة مشتركة وسيتم التوقيع عليها عند انتهاء المفاوضات بين الجانبين".

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم  الإثنين، زيارة إلى الدوحة و سيتم بحضوره التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

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