الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي
وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي

وصلت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الأحد، إلى المغرب في أول زيارة عمل لها منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020.

ومن المقرر أن تلتقي باربيفاي نظيرها المغربي، ويوقعان على اتفاقية ضخمة في مجالات الاقتصاد والتجارة، كما ستلتقي مسؤولين أخرين في المغرب، وعدد من الشخصيات السياسية. 

وتعد تلك الزيارة هي الثالثة لوزير إسرائيلي وفي أقل من سنة إذ سبقها زيارتي يائير لابيد وزير الخارجية، وبيني جانتس وزير الجيش.

من جانبه، قال إيال دافيد نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، إن لقاءات وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية ستمثل دفعة لإزدهار العلاقات بين الجانبين. 

المغرب إسرائيل بيني جانتس وزيرة الاقتصاد الاقتصاد الإسرائيلي وزير الخارجية

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وائل لطفي

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