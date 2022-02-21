الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز فى بنى سويف الجديدة

غاز
غاز

أصيب 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز في منطقة شرق النيل داخل شقة بمدينة بنى سويف الجديدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصى.

 

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 5 عمال باختناق غاز بمدينة بنى سويف الجديدة، وعلى الفور هرعت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمد .م.ع . 18 سنة مقيم أسيوط، كمال ش .ع 51 سنة مقيم الفيوم، وشقيقة عبدالتواب 59 سنة وشقيهم حامد 38 س و محمود خ 27 سنة مصابين باختناق غاز، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

5 عمال اختناق غاز بني سويف سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

«القومى للطفولة»: يحتفل بتأسيس المنتدى الفرعى للأطفال ببني سويف

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا فى أنحاء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي توقع اتفاقية ضخمة خلال زيارتها إلى المغرب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس