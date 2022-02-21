إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز فى بنى سويف الجديدة

أصيب 5 عمال بينهم 3 أشقاء باختناق غاز في منطقة شرق النيل داخل شقة بمدينة بنى سويف الجديدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصى.

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 5 عمال باختناق غاز بمدينة بنى سويف الجديدة، وعلى الفور هرعت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمد .م.ع . 18 سنة مقيم أسيوط، كمال ش .ع 51 سنة مقيم الفيوم، وشقيقة عبدالتواب 59 سنة وشقيهم حامد 38 س و محمود خ 27 سنة مصابين باختناق غاز، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.