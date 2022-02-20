الولايات المتحدة تسلم مصر 2.2 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

قدمت الولايات المتحدة اليوم الأحد، لمصر 2.2 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا، ليصل إجمالي شحنات اللقاح الأمريكية لمصر إلى 23.5 مليون جرعة

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان اليوم إن الجرعات الجديدة هي جزء من حملتها العالمية لمكافحة فيروس كورونا. تُعد هذه الشحنة أحدث إضافة لجهود الولايات المتحدة ومصر المشتركة لمكافحة الفيروس.

وبحسب البيان، فقد قدًمت الولايات المتحدة حتى الآن 23.5 مليون جرعة من اللقاح لمصر - وهو ما يفوق الجرعات المقدمة لجميع الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة، كما تشجع جميع المصريين المؤهلين للحصول على اللقاح.

وأشار بيان السفار الأمريكية إلى أنه تأكيداً على أهمية التعاون في مكافحة الوباء، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن "المشكلات العالمية تتطلب حلولاً عالمية. ولا يمكن لدولة واحدة أن تعمل بمفردها لإيقاف الفيروس".

وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية، قدمت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 55 مليون دولار (864 مليون جنية) – لتصل إلى 18 مليون شخص- لدعم استجابة مصر لفيروس كورونا.

كما تتضمن برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعم الشركات الصغيرة، وتحسين تتبع الفيروس، وتقديم اللقاحات للشعب المصري.

ويأتي هذا الدعم استمراراً لأكثر من مليار دولار (15.7 مليار جنيه) استثمرتها الولايات المتحدة في مصر على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين نتائج الرعاية الصحية في مصر.

وبحسب البيان فقد قدًمت الولايات المتحدة حتى الآن 23.5 مليون جرعة من اللقاح لمصر - وهو ما يفوق الجرعات المقدمة لجميع الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة، كما تشجع جميع المصريين المؤهلين للحصول على اللقاح.