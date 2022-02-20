الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد وزارة النقل اليوم.. خطة شاملة بـ115.6 مليار جنيه لتعظيم منظومة النقل البحري

النقل
النقل

شهدت وزارة النقل، اليوم الأحد، عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” في السطور التالية:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية،تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفةفي الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئةسنوياً، وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

https://www.dostor.org/3720229
 

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

- التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة
 

https://www.dostor.org/3720200

 

افتتحت، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) والذي تنظمه جامعة الجلالة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 

https://www.dostor.org/3720166

 

حصاد النقل وزير النقل خطة شاملة بتكلفة 115 6 مليار جنيه لتعظيممنظومة النقل البحري وتأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة حصاد النقل وزير النقل خطة شاملة بتكلفة 115 6 مليار جنيه لتعظيم منظومة النقل البحري وتأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة خطة شاملة بتكلفة جنيه لتعظيم منظومة النقل البحري وتأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة شهدت وزارة النقل اليوم عدد من الفاعليات

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وائل لطفي

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