مشروعات تنموية جديدة بأسوان.. حصاد وزارة التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمي التميز الداخلي بجامعات طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي دشنتها الجائزة وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

https://www.dostor.org/3719956

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، عن ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 21/2022، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3720097

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خريطة التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة العام المالى الحالي 21/2022.

https://www.dostor.org/3720135

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لتصل إلى 5731.5 مليار جنيه فى عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 22.3% عن عام 2019/2020، وحققت ودائع كل من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

https://www.dostor.org/3720300



أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد،

https://www.dostor.org/3720517

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حدد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، ويعّد الجهاز حاليا الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



https://www.dostor.org/3720579