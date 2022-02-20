الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفي برائد موسيقى الجاز يحيي خليل بحضور أشرف عبد الشافي

رائد موسيقى الجاز
رائد موسيقى الجاز يحي خليل

يحتفي صالون الأوبرا الثقافي برئاسة الفنان التشيكلي والكاتب أمين الصيرفي ومدير الصالون برائد موسيقى الجاز يحيي خليل، بحضور الكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي ويتحدث عن عالم موسيقى الجاز عند يحيي خليل، والكاتب صلاح هاشم والكاتبة مني الشيخ التي تعد حالياً كتاباً عن حياة وتجربة يحيي خليل في عالم الموسيقى، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير الجاري.

يحيى خليل (1943) ملحن وعازف وموسيقار مصري يشتهر بموسيقى الجاز وبخاصة آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.

بعد أن سافر يحيى بالفعل إلى أمريكا لعب في مختلف نوادي الجاز الصغيرة، وبعد عام انتقل إلى شيكاغو. حيث سمع هناك موسيقيي البلوز مع مايلز ديفيس وإلفين جونز وغابور زابو وويس مونتغمري، وأصبح عضوا في الفرقة والتي تمكنت من تقديم أعمالها في أتلانتا، وبعد تفكك الفرقة عاد خليل إلى شيكاغو، حيث درس الموسيقى لمدة عامين، حيث التحق يحيى بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات تتلمذ فيها على ايدى عازف الات البركشن الأسطورى" روى ناب"، الذي كان معلماً وملهماً للعديد من أشهر عازفي الجاز وبعد التدريب قرر القيام بجولة كعازف جاز من قبل الولايات المتحدة وقابل مع أساطير الجاز مثل ديزي غيليسبي، ديوك إلينغتون وهيربي هانكوك.

في العام 1979 عاد يحيى خليل إلى أرض وطنه وكون فرقته الموسيقية الجديدة، تلك الفرقة التي قال عنها بعض النقاد الموسيقيين انها كانت تمثل آنذاك "أفضل خليط" من المواهب الموسيقية التي تجتمع معاً لأول مرة في عمل مشترك، وكان منها: عمر خورشيد وعزت أبو عوف وغيرهم.

وتألق بعزفه في صحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال"أوليفر جونز" و "ديف يونج"و" فان فريمان" و "جيمس مودي" و"ديزى جليسبى"، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبى في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989.

صالون الاوبرا الثقافي امين الصيرفي أشرف عبد الشافي الكاتبة مني الشيخ الكاتب صلاح هاشم رائد موسيقى الجاز يحيي خليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

تنمية شاملة.. ماذا قدمت «حياة كريمة» فى الشرقية حتى الآن؟

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

وزير التعليم: شكل امتحان الثانوية لن يفرق إلا مع الطالب الغشاش

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات