التعاقد مع شركة نظافة للعيادات الخارجية بفرع التأمين الصحى بالغربية

أنهى فرع التأمين الصحى بالغربية، إجراءات التعاقد مع شركة نظافة للعيادات الخارجية المختلفة التابعة للفرع مع توفير العمالة اللازمة.



وأكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أنه تم التعاقد مع 220 عاملا، وتوزيعهم على جميع عيادات الفرع طبقاً للاحتياج ومعدلات التردد بالعيادات.

وأوضح مدير الفرع، أنه من المقرر بدء الشركة العمل أول مارس المقبل.



يأتي هذا في إطار خطة الفرع للتأكيد على ظهور العيادات بصورة مشرفة للجميع من خلال اتباع قواعد النظافة العامة بجميع مناطق ووحدات تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

كما يجرى حالياً التجهيز لبدء العمل بمشروع السلامة والصحة المهنية فور الانتهاء من وضع الرسومات وحصر الاحتياجات الفعلية في إطار تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.



وفى سياق متصل نجحت عيادة طلاب تاني طنطا ومجمع صحات المحلة فى الحصول على المراكز الأولي كأفضل أداء على مستوى فروع الهيئة حتى الآن في إنجاز العمل بحملة الأنيميا والتقزم في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.