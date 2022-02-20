الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحدى ضحايا أحمد أبوالنصر: اشتريت الكركمين عشان دكاترة معروفين اتكلموا عن فوائده

احمد ابو النصر
احمد ابو النصر

تباشر جهات التحقيق، إجراء التحقيقات مع الصيدلي أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميًا بـ طبيب الكركمين، في اتهامه بالترويج إلى وصفات طبية غير مرخص لها من قبل وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى امتلاكه قناة فضائية غير مرخصة أيضًا يُروج من خلالها تلك الوصفات الطبية.

كشف المحامي محمد الخلاف- موكل أحد الأشخاص المتضررين من وصفات الصيدلي أحمد أبو النصر- عن تفاصيل تضرر موكله من وصفات الصيدلي مجهولة المصدر.

 وقال المحامي محمد الخلاف، إنه لديه موكلا تضرر شخصيًا من الصيدلي أحمد أبو النصر، حيث إنه اشترى منه في وقت سابق منتج الكركمين لعلاج مفاصله.

كما أوضح أنه اشترى أيضًا بنفسه منتج الكركمين ومنتج فطائر الخميرة، بالإضافة إلى عدد من الزيوت الأخرى من الصيدلي أحمد أبو النصر؛ وكان ذلك على اعتبار أن الكركمين، مادة مسكنة للآلام بدلًا من أن يتناول بعض الأدوية الأخرى التي تتسبب في حدوث إجهاد للمعدة والكلى والكبد.

وتابع حديثه قائلًا: اشتريت منه الكركمين على أساس إنه مادة مسكنة وكمان بتساعد على التخلص من تصلب الشرايين والأوعية الدموية، وبيعالج الفقرات والمفاصل، واللي خلاني اشتري منه إن كان في ناس كتير بتتكلم عن الكركمين وفوائده، ومنهم دكاترة معروفين، بس اكتشفت إنه مخدش تصاريح من نقابة الصيادلة في تصنيع مواد طبية، وده طبعًا مخالف للقانون، فـ هو كده يعتبر مجرد بياع مش صيدلي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر والمعروف إعلاميًا بـ طبيب الكركمين أمس السبت؛ بعد اتهامه بالترويج إلى وصفات طبية غير مرخص لها من قبل وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى امتلاكه إلى قناة فضائية غير مرخصة أيضًا يُروج من خلالها لتلك الوصفات الطبية الوهمية.

الصيدلي أحمد أبو النصر ـ طبيب الكركمين وزارة الصحة أحمد أبو النصر الكركمين

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