الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب أدوية بشرية

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من أربيل، اشتبه محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي، في راكب عراقي الجنسية قادم من العراق.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها ضريبة أو رسوم جمركية أو أي ممنوعات، أجاب بالنفي.

ونظرا لارتباكه وتلعثمه في الكلام، تم عرض الأمر على جمال السيد مدير الحركة، فطلب من الراكب وضع حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين، ومحمد زغلول أحمد، مأموري الفحص فأفادا بوجود كثافات كثيره على شكل علب متشابهة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قام بتكليف أشرف عبد الحميد وعلاء خضر، بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 217 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بعلاج العظام وكمال الأجسام مخبأه بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة بالراكب.

قرر الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي للراكب رقم 40 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الجمارك جمارك الركاب مطار القاهرة الدولي تهريب الأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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