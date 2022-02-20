رئيس التنظيم والإدارة يستعرض دورات وبرامج العاملين بالجهاز الإداري بالبرلمان

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب «رضوان» عن أهمية لقاء اليوم مع الدكتور صالح الشيخ، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان يوم 11 من سبتمبر2021، من أجل الارتقاء بملف حقوق الإنسان، بمواصلة العمل على تعزيز واحترام وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وتم التأكيد على أن اللجنة تتفهم التحديات التي قد تعوق تحقيق الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إليها في مواجهة تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر.



تمت الإشارة الي أهمية ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المحور الرابع بالاستراتيجية الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبما أن رؤية الاستراتيجية تتطلع لتعزيز الحق في التنمية، فالاستثمار في العاملين بالجهاز الاداري للدولة سوف يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ضوء متابعة اللجنة لتحقيق النتائج المستهدفة بمحاور الاستراتيجية، تنفيذاً لتوصيات رئيس الجمهورية الخاصة بإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والحرص على تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز اداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد، تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص إنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

وقد أوضح «الشيخ»، أن المطلوب من الجهاز الادارى للدولة يكون كفْ وفعال ومحوكم ويستطيع القيام بالدور التنموى، وإرضاء المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من المحاور الذى تم ربطها مع الاستراتيجية من خلال أربع محاور، وهم: «الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، تكامل قواعد البيانات، تحسين الخدمات العامة».

كما أشار، إلى أنه قد تم دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.



واستعرض آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

في ختام اللقاء أوصت اللجنة بمواصلة الاجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمتابعة تنفيذ محددات محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.