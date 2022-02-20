الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 شباب تناولوا جرعات هيروين بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة الإسكندرية 3 حوادث متفرقة، حيث لقي 3 من الشباب مصرعهم في يوم واحد بجرعات زائدة من الهيروين.

الأولى كانت بالطريق الساحلي بالكيلو 21، حيث تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندي، إذ تبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية والعميد عمرو الشامى رئيس المباحث الجنائية بالإسكندرية العثور على جثة نادر عوض عبدالجواد 21 سنة بالكيلو 21 بالطريق الساحلى بجوار قرية الزراعين بجرعة من مخدر الهيروين وبجوار جثته سرنجة ملطخة بالدماء.

والثانية كانت بمنطقة الجمرك عثر على جثة ياسر محمد درويش 27 سنة بشارع بسيونى بمنطقة الجمرك، وبجوار جثته سرنجة ملطخة بالدماء وتذكرة هروين.

والثالثة، كانت داخل مستشفى المعمورة الأمراض النفسية والعقلية لقي فارس فارس أحمد 22 سنة مصرعه داخل المستشفى وكان محجوزًا بها لعلاجه من الإدمان.

تم نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بتشريح الجثث وسرعة تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثث لذويهم والتصريح بالدفن، وتحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية.

الإسكندرية حوادث متفرقة مصرع الهيروين أمن الأسكندرية

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وائل لطفي

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