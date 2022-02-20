الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استهداف «حياة كريمة» لمستفيدى «تكافل وكرامة».. أبرز أنشطة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية:

-«يعانى من جروج غائرة».. «التضامن» تنقذ صحفيًا وتنقله لإحدى دور الرعاية

أعلنت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، عن الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود شخص يقيم فى غرفة غير قادر على الحركة.

https://www.dostor.org/3719916
- «التضامن»: مد الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين لمواجهة أخطار المهنة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل على مد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعددتهم على القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة.
https://www.dostor.org/3720069
- «التضامن»: برنامج فرصة يستهدف توفير حياة كريمة لمستفيدى تكافل وكرامة

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن البرنامج يعمل منذ سنتين، تم تصميم مشروعاته حتى تكون مربحة للمستفيدين وتوفر لهم حياة كريمة أفضل من الاعتماد على المساعدات النقدية.

https://www.dostor.org/3720141
- تطبيق عقوبة الفصل على 5 موظفين امتنعوا وهربوا من كشف التعاطى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 2877 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وتبين وجود 25 حالة تعاط، لافتة إلى أن أبرز مواد التعاطي "الترامادول والمورفين"، حيث يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا للقانون.

https://www.dostor.org/3720426

-علاج الإدمان: الصندوق تلقى 1000 اتصال هاتفى من الموظفين بالجهاز الإدارى للعلاج

جددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، موضحة أنه يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪.

https://www.dostor.org/3720448

مخدرات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وزارة التضامن الاجتماعي دور الرعاية التضامن الاجتماعي

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وائل لطفي

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