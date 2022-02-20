«طاقة النواب» توصى باجتماع ثلاثى لحل أزمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم الأحد، بعقد اجتماع الأسبوع القادم بين رئيس جهاز المجتمعات العمرانية ومسئولو الغاز بقنا الجديدة، والنائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة حول المخطط الجديد للمدينة وحل أزمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة، ثم يليه اجتماع الأسبوع الذي يليه باللجنة لمعرفة ما توصل إليه الاجتماع الأول.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

وقال مقدم الطلب إنه في ظل التحديات بتوصيل جميع المرافق إلي القري والمدن إلا أن المدن الجديدة لم يصل إليها الغاز مما تسبب في إهدار المال العام، موضحًا أنه كان هناك مقايسة للمنطقة عام 2019 وحتى الآن لم نجد أي بادرة لتوصيل الغاز، مشددا بضرورة حلول واضحة لتوصيله.

فيما أبدى المهندس حسام عوض الله، رئيس اللجنة، غضبه من عدم حضور رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددا أن لجنة الطاقة بمجلس النواب عندما تستدعي أي مسئول لابد من حضوره وإلا سيكون هناك خطابات من اللجنة لرئيس المجلس حول عدم حضور المسئولين.

وقال رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن هناك مخططات جادة للمدينة، وعلى رأسها أن هناك حماية من إخطار السيول وهو ما لمسناه مؤخرًا، موضحا أن الجهاز قام بثلاث مقايسات في أوقات مختلفة، طالبا بعمل مقايسة ودراسة جديدة للمنطقة.

وقال المسئول عن توصيل الغاز للمدينة، إن المراسلات أنسب رد على هذا الأمر، موضحا أنهم لن يستلموا أي خطاب أو موافاة من الجهاز حول مقايسة جديدة عام 2020، موضحا أن التكلفة تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية وليس شركة الغاز.



وأفاد النائب أحمد رشاد أن مدينة سوهاج الجديدة تعاني أيضا من عدم توصيل مرفق الغاز لها، طالبا بالموافقة علي الاعتماد المالي للمدينة سوهاج للانتهاء من الإجراءات.

وعلق النائب عمرو القطامي، أن الأهالي بمنطقة اكتوبر تعاني أيضا من عدم توصيل الغاز، مشددا على دور هيئة المجتمعات العمرانية في حلول هذه الأزمات من خلال توفير الاعتماد المالي، متسائلا: إزاي مدينة كاملة لم يصل إليها الغاز.

وقام المهندس حسام عوض الله بالتوقيع علي خطاب من المجتمعات العمرانية بتاريخ اليوم وتسليمه للمسئولين عن الغاز حول مقايسة ودراسة جديدة، بينما ورد مسئول الغاز: «خلال أسبوع سنقوم بتسليم اللجنة التقرير المطلوب».