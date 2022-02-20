الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإليزيه: محادثات بين فرنسا وأمريكا وألمانيا بشأن أوكرانيا خلال ساعات

ماكرون
ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، وجود محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني بشأن أوكرانيا، بحسب ما أوردته قناة العربية.

وقال الاليزيه، في بيانه، إنه من المتوقع إن يجري الرئيس إيمانويل ماكرون من نظيره الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتش بشان أوكرانيا من أجل توحيد الرؤى بشأن احتمالية غزو أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف قصر الإليزيه، عن تفاصيل مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد أخرى مماثلة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع بوتين استمر لمدة ساعة و45 دقيقة، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي يجري حاليا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني.

ويعد هذا هو ثاني اتصال لماكرون مع زيلينسكي منذ مساء أمس السبت، حيث يسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه المحادثات إلى "تجنب الأسوأ" في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف، حسبما ذكر الإليزيه.

الرئاسة الفرنسية المستشار الألماني الرئيسين الأميركي جو بايدن أولاف شولتش غزو أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

استبعاد أحمد عثمان أحمد من انتخابات نقابة المهندسين

«تكدير السلم الاجتماعي».. رفع دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

حجز متهم بقتل جاره بـ7 طعنات في المنتزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية