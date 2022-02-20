الإليزيه: محادثات بين فرنسا وأمريكا وألمانيا بشأن أوكرانيا خلال ساعات

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، وجود محادثات مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني بشأن أوكرانيا، بحسب ما أوردته قناة العربية.

وقال الاليزيه، في بيانه، إنه من المتوقع إن يجري الرئيس إيمانويل ماكرون من نظيره الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتش بشان أوكرانيا من أجل توحيد الرؤى بشأن احتمالية غزو أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف قصر الإليزيه، عن تفاصيل مكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدأ محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد أخرى مماثلة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع بوتين استمر لمدة ساعة و45 دقيقة، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي يجري حاليا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني.

ويعد هذا هو ثاني اتصال لماكرون مع زيلينسكي منذ مساء أمس السبت، حيث يسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه المحادثات إلى "تجنب الأسوأ" في الأزمة الراهنة بين موسكو وكييف، حسبما ذكر الإليزيه.