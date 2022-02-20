الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن في التجمع الخامس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس عناصر تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالتجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة دائرة القسم، باكتشافها وجود تلفيات بباب شرفة الشقة سكنها ووجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة 3 جهاز لاب توب، تابلت، مشغولات ذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم «أجنة حديدية» وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الشباك» واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

وجرى بإرشادهم ضبط متحصلات نشاطهم من المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية" (جواهرجى، مقيم بمحافظة الجيزة)، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (الهواتف المحمولة، وجهاز الكمبيوتر "لاب توب"، التابلت) المستولى عليهم بمسكنه، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي شقة اجراءات القاهرة الجديدة حبس

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وائل لطفي

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