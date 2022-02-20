استمرار حبس سائق لارتكابه أفعال خادشة للحياء أمام فتاة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس سائق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بأفعال خادشة للحياء أمام فتاة أثناء توصيلها بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

وقررت النيابة عرض سائق بإحدى شركات النقل على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، لقيامه بأفعال خادشة للحياء أمام فتاة أثناء توصيلها بمنطقة التجمع.

كما استعجلت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، إذ أقر أمام جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بارتكابه الواقعة.