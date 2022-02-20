«الإندبندنت»: جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفًا فى بريطانيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه من المتوقع تقديم جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" للفئات الأكثر ضعفًا في المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة- نقلا عن مصدر بالحكومة البريطانية- إلى أن اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين توصلت بالفعل إلى قرار بهذا الشأن، لكن لم يتم بعد عرض التفاصيل الكاملة لتوصيتها على الوزراء .

وأوضحت أنه منذ نهاية العام الماضي، تقوم اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين بمراجعة "توقيت وقيمة" تقديم جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في المملكة المتحدة، وسط أدلة متزايدة تشير إلى أن الحماية التي تمنحها الجرعة المعززة الأولى تتضاءل في غضون أشهر.

وقال المصدر الحكومي إن تقديم الجرعات المعززة الثانية لهذه المجموعات "سيستمر حتى الصيف، على حسب الوقت الذي بدأوا فيه برنامج التطعيم الخاص بهم".

ووفقا للصحيفة، يُعتقد أن ما يقدر بنحو 500 ألف شخص في بريطانيا يعانون من نقص المناعة الشديد.

وتلقى معظم الأشخاص بهذه الفئة أربعة لقاحات حتى الآن: ثلاث جرعات أولية و جرعة معززة واحدة. وستؤدي الجرعة المعززة الثانية التي تخطط لها اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين لزيادة الجرعات إلى خمس.

وتأتي خطط حماية الفئات الضعيفة سريريا في بريطانيا بشكل أفضل في الوقت الذي حذرت فيه ما يقرب من 20 جمعية خيرية من أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة قد يصبحوا "الضحايا المنسيين للوباء"، في إطار استراتيجية الحكومة البريطانية "للتعايش مع كوفيد".