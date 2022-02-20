الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الانهيار العظيم».. «يونيس» تُحدث دمارًا كبيرًا فى بريطانيا (صور)

العاصفة يونيس
العاصفة يونيس

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن العاصفة يونيس تسببت فيما يشبه بالانهيار العظيم، وما زالت بريطانيا المضطربة تترنح بسبب الخراب الذي أحدثته العاصفة.

ولفتت إلى أنه بعد موجة الرياح القياسية التي ضربت أنحاء المملكة المتحدة صباح يوم الجمعة، وفوضى السكك الحديدية وانقطاع التيار الكهربائي، لا تزال التحذيرات بشأن الطقس وسط مخاوف من المزيد من العواصف القادمة.

ونوهت بأنه العاصفة تسببت في دمار كبير جعل الحكومة مضطربة غير قادرة على السيطرة على الفوضى والحطام.


وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا جديدًا اصفر من الطقس بسبب هبوب الرياح على أجزاء من إنجلترا وويلز، محذرًا من سرعات تصل إلى 60 ميلًا في الساعة، على الرغم من أن هذا ليس حتى نصف العاصفة التي تبلغ 122 ميلًا في الساعة المسجلة في نيدلز بجزيرة وايت يوم الجمعة، وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق في إنجلترا.


ونوهت بأنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن اضطراب السفر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأعاقت عمليات إغلاق الطرق الرئيسية السائقين، مع إغلاق بعض الجسور، بما في ذلك معبر M48 سيفرن ، الذي يربط بين إنجلترا وويلز، ومع ذلك، تضاءلت هذه الصعوبات بفعل الفوضى التي واجهها ركاب القطارات، وظلت العديد من الخدمات مغلقة حتى أمس السبت بعد إلغاء مئات رحلات القطارات يوم الجمعة، حيث أعاد رؤساء السكك الحديدية إصدار إشعارات "لا تسافر" لعدد من الطرق الرئيسية.


وتحدثت شركة ناشيونال ريل عن "اضطراب كبير" في الخدمات "في معظم أنحاء بريطانيا العظمى"، بينما قالت شركة ساوث ويسترن للسكك الحديدية إنه هناك أكثر من 40 شجرة سقطت على طرقها، وفي مكان آخر، قال ساوث إيسترن إن قطارًا اصطدم بشجرة سقطت خارج لونجفيلد في شمال غرب كنت.


وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة للكثيرين فقد كان البقاء في المنزل بؤسًا كافيًا، حيث ظلت عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء طوال يوم السبت، حيث اعتذرت شركات الطاقة عن التأخير في إعادة الكهرباء للمنازل والشركات.
وتابعت أنه مع بدء الليلة الثانية من انقطاع التيار الكهربائي بالنسبة لبعض المواطنين، تزايدت المخاوف من أن بعض المنازل الريفية تواجه البقاء معزولًا بشكل جيد خلال هذا الأسبوع بسبب حجم الضرر والظروف الصعبة.


وأضافت أنه تم حساب التكلفة المؤقتة للخراب الذي تسببت فيه العاصفة من قبل اتحاد شركات التأمين البريطانية (ABI) بحوالي 360 مليون جنيه إسترليني.


وقتل 4  أشخاص على الأقل جراء العاصفة في الجزر البريطانية.

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