الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يطلقان مبادرة «هنجملها» لزراعة 1000 شجرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة زيتون وليمون مثمرة، و وضعا شتلات الأشجار بحي الزهور.

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وقال الوزير،  "إن المبادرة تهدف إلى تجميل كل محافظات مصر بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين"، مؤكدا أهمية مبادرة (هنجملها) لزيادة المساحات الخضراء، موضحا ضرورة المساعدة في تشجيع مبادرة (اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل)؛ اتساقا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.وأضاف أن المبادرة تستهدف تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

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من جانبه، قال محافظ بورسعيد  إن المرحلة القادمة تشهد التوسع في المساحات الخضراء والزراعات، مشيرا بان الـ 1000 شجرة سيتم زرعها بمختلف أحياء المحافظة، مضيفا بأن كافة الأحياء والمناطق التي تم تطويرها تشهد زيادة المساحات الخضراء بها مشددا علي رؤساء الأحياء بالاعتناء بتلك الزراعات والحفاظ عليها.

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وبدوره، أشار محمد قبطان منسق عام مبادرة (هنجملها) إلى أن المبادرة تهدف لزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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محافظة مصري تطوير عادل سعيد تفعيل رؤساء أدم الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى العاملة

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