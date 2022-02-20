«بورسعيد لسينما العالم القديم» ينظم ورشة لفنون صناعة الفيلم للمخرج علي بدرخان

يقيم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم "أوروبا وآسيا وإفريقيا" برئاسة المخرج إسماعيل مراد ورشة لفنون صناعة الفيلم يحاضر فيها المخرج الكبير علي بدرخان.

تستمر الورشة علي مدار ستة أيام وتعلن نتيجتها أثناء فعاليات المهرجان الذي تقام دورته الافتتاحية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022.

وقال المخرج الكبير علي بدرخان: أن الورشة ستعتمد على فنون وحرفية صناعة الفيلم وهي الجانب التقني والإخراجي والمونتاج وكتابة السيناريو والممثل وفن التمثيل وستكون مكثفة بحيث تتناسب مع توقيت المهرجان.

وأعرب "بدرخان" عن سعادته بتقديم هذه الورشة في مدينة بورسعيد الباسلة ولأبناءها من المواهب الفنية الشابة.

ومن جانبه قال المخرج إسماعيل مراد، إن مشاركة المخرج الكبير علي بدرخان وتقديمه لأولي ورش فنون صناعة الفيلم في المهرجان أمر نعتز ونفخر به جميعًا واعتقد أن الورشة ستكون من أهم الفعاليات التي يحظى بها المهرجان في دورته الأولى.

يشار إلى أن المشاركة في الورشة ستكون قاصرة على 15 شخص من مواهب بورسعيد ويمكن الالتحاق بها عن طريق التسجيل وإرسال السيرة الذاتية الي موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه قبل إنطلاق المهرجان بعدة أسابيع.

وكان وفد من إدارة مهرجان بورسعيد قد اجتمع مع المخرج الكبير علي بدرخان للتشاور حول الورشة ضم الوفد المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان والناقد سيد محمود سلام مدير برنامج الأنشطة بالمهرجان والفنان صلاح عبد العزيز الأمين العام للمهرجان والكاتبة الصحفية أميرة عاطف الأمين العام المساعد.