«التعليم» تبث أول درس لطلاب الإعدادية عن كلمات مهمة باللغة الإيطالية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بث أول دروس الفصل الدراسي عبر قناة مدرستنا للمرحلة الإعدادية، عبارة عن درس للغة الإيطالية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر الصفحة الرسمية لقناة مدرستنا: «تعرّفوا طلابنا الأعزاء على بعض الكلمات الهامة بـ اللغة الإيطالية، شاهدوهم واستمعوا إلى طريقة النُطق الصحيحة لهم من خلال الفيديو التالي، وفي حالة فاتكم حلقة من حلقات تعلم في مادة "اللغة الإيطالية" يمكنكم مشاهدتها من خلال اللينك التالي:

وانطلق اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م ، في يومه الأول الفعلي، لينتظم 24 مليون طالب وطالبة في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة.

وانتظم الطلاب في الفصول بعد أداء تحية العلم في أول أيام الدراسة، قب عزف السلام الوطني.

كما حرصت إدارات المدارس على اتباع الإجراءات الوقائية بين جميع الطلاب قبل السماح لهم بالدخول للمدرسة من قياس درجة حرارة الطلاب بمسدس قياس الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.