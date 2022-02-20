الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان فرص الاستثمار بالمحميات وإدارة المخلفات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالاً لرؤية وزارة البيئة فى التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي، وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات.

خلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات وكذا استغلال أراضي المحميات لإقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئي بالمكان، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جاري الاستعداد لإطلاق حملة ايكو ايجبيت بمحافظة الفيوم للترويج لمحميات الفيوم خلال القريب العاجل من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على صدور القرارات الخاصة بحق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، وهو ما يتبعه اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل المحافظين فى ذلك الشأن ومنها محميات الفيوم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال قائمة بكافة الأنشطة التى تم صدور قرار لها والجارى إعدادها  وعددها 58 نشاطا بمحافظة الفيوم ليتم التنسيق مع المحافظة فى ذلك الشأن.

كما تم مناقشة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وطالب محافظ الفيوم بتنفيذ تجربة استرشادية لمنظومة إدارة المخلفات بشكل متكامل بمدينة الفيوم، حيث تم الاتفاق على عرض مخطط إدارة المخلفات بالمحافظة بشكل متكامل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك بحث اقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة والتكلفة المالية للمنظومة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

كما تناولت وزيرة البيئة مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذى للإجراءات المتخذة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية، واتفق الحضور على عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة والخاصة بمدى إمكانية وضع زريعة أسماك بالبحيرة، بالإضافة إلى دراسة الأثر البيئي لمصنع استخراج الأملاح "إميسال" الذي سينفذ على الساحل الشمالي لبحيرة قارون.

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان فرص الاستثمار بالمحميات

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