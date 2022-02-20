رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاق قريب في فيينا حول «النووي الإيراني»

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على الاتفاق النووي المتوقعة توقيعه مع إيران.

وقال بينيت، خلال جلسة للحكومة - بحسب "كان"، إن “الاتفاق النووي المتوقع توقيعه مع إيران سيكون أضعف وأقصر مدة من الاتفاق السابق”، مضيفًا: أنه ‏"تشهد المحادثات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي تقدما كبيرا، وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة، ويبدو أن الاتفاق الجديد الذي تتم بلورته هو أقصر وأضعف من الذي سبقه".

وتابع:"هذه الأموال سيتم توجيهها في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب في المنطقة، حيث يشكل هذا الإرهاب الخطر علينا، وعلى غيرنا من دول المنطقة - على غرار ما شهدناه مؤخرا - كما وسيشكل خطرا على القوات الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة".

وواصل:"على كل حال نحن نتخذ التدابير والإجراءات اللازمة استعدادا لليوم التالي أيضا، من كافة النواحي، لنكون قادرين على حماية أمن مواطني إسرائيل بأنفسنا".

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس، بأنه تم توجيه سفراء إسرائيل في أنحاء العالم بشان كيفية عرض الموقف الإسرائيلي في حال التوصل لاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول الاتفاق النووي.