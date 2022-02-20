الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بسوهاج

مصرع أحد العناصر
مصرع أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة

في 17 فبراير الجاري، قام أحد العناصر الجنائية بارتكاب واقعة دهس أحد المواطنين أثناء محاولة الأخير منعه من سرقة سيارته بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج مما أدى إلى وفاته.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا من بينها مخدرات، سلاح وضرب.   

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بمداهمة مكان اختبائه بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، كما تم ضبط سيارة "سبق الإبلاغ عن سرقتها". 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

الامن العام مديرية أمن سوهاج تبادل إطلاق النيران إدارة البحث الجنائي مركز شرطة جرجا

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وائل لطفي

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