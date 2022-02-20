مصرع أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بسوهاج

في 17 فبراير الجاري، قام أحد العناصر الجنائية بارتكاب واقعة دهس أحد المواطنين أثناء محاولة الأخير منعه من سرقة سيارته بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج مما أدى إلى وفاته.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا من بينها مخدرات، سلاح وضرب.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بمداهمة مكان اختبائه بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار، كما تم ضبط سيارة "سبق الإبلاغ عن سرقتها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.