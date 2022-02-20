الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 7 آلاف مخالفة لمواطنين بسبب ارتداء الكمامة

كمامة
كمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير مخالفات لـ7178 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7145 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

وزارة الداخلية مخالفات تحرير النيابة العامة الغرامة المقررة سلامة المواطنين

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وائل لطفي

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