الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2562 مخالفة عدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية

ارشيفية
ارشيفية

علمت "الدستور" أن الجهات المعنية  تمكنت من ضبط 2562 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

الجهات المعنية مخالفة لقائدي الدراجات عدم إرتداء الخوذة

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