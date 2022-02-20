مياه أسيوط تضع جدولا زمنيا ومتابعات لإجراءات استلام الأصول بالوادي الجديد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، اجتماعا لمناقشة إجراءات استلام الأصول بقطاع الوادى الجديد، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها لتغطية قرى المحافظة بخدمات المياه والصرف الصحي، طبقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور مستشار القطاع التجاري ورئيس القطاع المالي ورئيس قطاع الوادى الجديد ورئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لوضع مخطط زمني لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمراكز قطاع الوادى الجديد وعمل الإجراءات اللازمة على أرض الواقع تمهيدا لاستلام الأصول.

وأكد درة على ضرورة نقل الخبرات والإرشادات والتعليمات اللازمة والمناسبة لقطاع الوادى الجديد وكل ما توصلت إليه الشركة بأسيوط من تقدم لقطاع الوادى الجديد والوقوف على أهم مجريات ومعوقات الأداء المؤسسي داخل القطاع لتكون بداية صحيحة لخدمة المواطنين داخل المحافظة، وتوحيد وتعميم منهجية سير العمل على كافة قطاعات الشركة للوصول للهدف المنشود والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة على أهمية وضع مخطط واضح بكيفية التواصل مع العملاء للمساهمة في تقديم خدمات متميزة لهم، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار خلال الفترة القادمة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وصرح اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه أسيوط والوادي الجديد، وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي ، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، وتنفيذ محاكاة عملية لكيفية التعامل مع الحدث في صورته الواقعية لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

كما ذكر درة بأن الشركة تجري تطهير للبلاعات و الشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وبالإضافة إلى تطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التي تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، بجانب جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة.