تفاصيل وجوائز ختام أفضل وأهم مهرجان دولي في إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، ختام الدورة السابعة والثلاثون من مهرجان فجر الموسيقي، والذي يعتبر من أهم المهرجانات الدولية في إيران.

وذكرت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اختتم مهرجان فجر الموسيقي السابع والثلاثون بتكريم الفائزين بجوائز بارباد، والتي تُقدم لأفضل المنتجات الموسيقية لهذا العام.

حيث قالت الصحيفة في تقرير لها، إن الموسيقيون الإيرانيون هم من بين أكثر الفنانين الحقيقيين في العالم.

وحسب الصحيفة حضر وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، والعديد من المسؤولين الثقافيين الآخرين، الحفل الختامي للمهرجان الذي نُظم في قاعة الوحدات بطهران.

وقال إسماعيلي، إن الموسيقيون الإيرانيون دائما مايحترمون الثقافة والطقوس الإيرانية، ولا يُسمح لأي شخص أن ينظر إليها على أنها أي شيء آخر.

وأشار إلى أن "هؤلاء الأشخاص هم ثروتنا الثقافية ولا يسمح لأحد بالتحدث عنهم بطريقة سيئة".

وأضاف: "أحسن المنظمون في إقامة مهرجانات فنية في ظل ظروف صعبة، وليس من العدل تعميم نقطة ضعف على أجزاء أخرى".

وفي فئة الموسيقى الإيرانية الحديثة بدون غناء، مُنحت جائزة بارباد لـ "Provativa" بواسطة Asu Kehzadi ، بينما في فئة الموسيقى الأوركسترالية الإيرانية الحديثة مع غناء ، بهنام أبو القاسم عن "Still، the Moment of Rain" و Amin Homai عن "Where؟" تم تكريمهم بشرف.



وحسب الصحيفة، فقد تم اختيار Puria Akhavas كأفضل مطربة في فئة الموسيقى الأوركسترالية الإيرانية الحديثة مع فئة Vocals لألبوم "Still، the Moment of Rain".

كما اختير "شوق" من تأليف رضا فالي كأفضل موسيقى كلاسيكية غربية.

وذهبت الجائزة في قسم Vocal Pop و fusion Music Composition إلى فرقة Pallet لألبوم "North to South" ، بينما مُنحت جائزة أفضل مطرب في هذا القسم لأوميد نعمتي عن ألبوم "Meridian Origin".

في فئة Dastgahi Music بدون غناء ، ذهبت جائزة Barbad لألبوم "Parallel to Infinity" من تأليف أرمان مهدية.

وحصل حسام عنانلو على تقدير مشرف لألبومه "وسط" في Fusion Music بدون غناء ، بينما حصل ألبوم "The Story of Separation" من تأليف أمير شريفي على الجائزة في فئة Dastgahi Music مع غناء.

أما فئة الفن المسرحية، تم اختيار باقر سروش كأفضل كاتب مسرحي عن "شيخوخته"، الذي كتب على أساس مأساة شكسبير "الملك لير"، حيث قرر الملك لير ملك بريطانيا تقسيم مملكته بين بناته الثلاث بسبب تقدمه في السن والتقاعد من القوانين الملكية.

كما كشفت الصحيفة في تقرير لها عن قائمة بالفائزين الآخرين في المهرجان.

حيث حصلت نورا هاشمي عن أفضل ممثلة، عن فيلم "سيدتي الجميلة".

وأفضل ممثل، تينو صالحي عن فيلم The Buckle.

وأفضل مصمم ديكور، مجتبى رستميفار عن "قداس ليوليوس قيصر وعدة طيور من سمرغ".

أفضل مصمم أزياء، عجمان بيجنيساب ونجمة الزارع عن "هاملر بيجاني".

أفضل ملحن: ويليام نايري عن "سيدتي الجميلة".

وجائزة أفضل مصمم إضاءة: الإمام نخلستاني عن فيلم "قداس ليوليوس قيصر والعديد من طيور سمرغ".

أفضل فنان مكياج: محمد مصيبي عن فيلم "احتمالات".