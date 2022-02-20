«تروث سوشيال».. كل ما تريد معرفته عن منصة ترامب للتواصل الاجتماعي

يطرح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، منصة "تروث شوشيال"، غدا الإثنين، من خلال متجر تطبيقات "أبل".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن مشروع الرئيس الأمريكى سيعيد حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من عام من حظره من قبل "تويتر فيسبوك ويوتيوب".

وستنتمى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع "تروث سوشيال"، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير.

وتهدف "تروث سوشيال" إلى جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل "تويتر وفيسبوك ويوتيوب".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المنصة الجديد لـ ترامب.

-أعلن عنها ترامب رسميا فى أكتوبر 2021.

-منصة تروث سوشيال منصة تواصل اجتماعية أطلقتها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

-ستوفر المنصة ايضا خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية.

-أطلق ترامب تلك المنصة لمواجهة الشركات التي منعته من استخدامات منصاتها وأغلقت حساباته عليها مثل فيسبوك وتويتر.

-قبل شهور قليلة، أعلن ترامب فى بيان صحفى أن رابط التطبيق أصبح متاح للمواطنين من أجل التسجيل عليه والحصول على مكان في قائمة الانتظار، أو يمكن طلب التطبيق مسبقا عبر آبل.

-عند محاولة فتح التطبيق يظهر تعريف مستخدم يشبه إلى حد كبير ملف تعريف تويتر، وتم تسجيل اسم تروث سوشيال كعلامة تجارية في يوليو 2021.