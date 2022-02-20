الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم دمياط» تتابع سير أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع عبدالعليم جمعة، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، سير العمل العام في المدارس التي انطلقت فيها أول أيام الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، حيث تابع اليوم مدرسة منية دمياط الابتدائية المشتركة، برفقته محمود أبو ستة، مدير المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة.

واطمأن مدير عام الإدارة، على سير العملية التعليمية وانتظامها، مؤكدًا أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي وقتٍ سابق، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أمس السبت، اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني، حيث تابع مديري الإدارات التعليمية سير العمل في المدارس.

وأكدت محافظ دمياط، تنفيذ كافة عمليات التطهير والتعقيم للمدارس، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال اليوم الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وتفعيل خطة التعامل مع أى حالات تظهر عليها الأعراض، والتأكيد على تواجد الزائرة الصحية وتوافر مستلزمات الرعاية الأولية.

وشددت محافظ دمياط، على أهمية انتظام سير اليوم الدراسي وحضور المعلمين والإشراف المستمر على مدار اليوم، مؤكدة ضرورة متابعة ذلك بجميع المدارس بالإدارات التعليمية.

إقليم محافظة دمياط دمياط وكيل تعليم دمياط تعليم دمياط الدكتورة منال عوض

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