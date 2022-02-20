الأحد 20 فبراير 2022
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عالم

إعلام روسى: قوات أوكرانية حاولت مهاجمة مواقع عسكرية فى دونيتسك ولوجانسك

جريدة الدستور

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، أن قوات أوكرانية قصفت عدة مستوطنات خلال الليل في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بمنطقة دونباس، وفقًا لمكتب تمثيلية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وأفادت إدارة الدفاع بالجمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة مواقع الميليشيا الشعبية لجمهورية لوجانسك الشعبية، لكنها تكبدت خسائر وتراجعت.

وأضافت "في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم، حاول مقاتلو اللواء 79 المحمول جوًا الهجوم على مواقع الميليشيا الشعبية، في منطقة مستوطنة بايونيرسكوي إلا أن العدو تكبد خسائر وانسحب".

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

موسكو دونيتسك لوجانسك قوات أوكرانية روسيا

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