الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجان لمنع التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالي:


1- لجنة مركزية: تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

2- لجنة المحافظة: تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

3- لجنة المركز: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه.

4- لجنة القرية: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأي حالة تعدٍ عليها ومنع في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.


ووجه "شعراوي" المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.

منة الدكتور مصطفى مدبولي متابعة مكان محافظة الوزراء منع القادم مخالفات البناء رئيس 2022 الحفاظ دكتور مصطفى مدبولى تنفيذي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا بالمركز إلسا رئيس الوحدة المحلية مجلس المحافظين

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