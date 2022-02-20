«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيانها، إن اليوم يشهد تقلبات خفيفة في الطقس في مناطق عديدة خاصة من شمال الجمهورية بأمطار عشوائية رعدية متفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة صاحبها هطول لحبّات البَرَد على بعض الأماكن بكميات إجمالًا اعتيادية، ومناطق أخرى كانت أقل من الاعتيادية على مدار اليوم.

ولفتت إلى نشاط الرياح الهابطة الشديدة والباردة؛ بسبب تشكل الخلايا الرعدية والتي نوهت عنها مرارًا بتسببها في خفض الحرارة بشكل مؤقت فقط أثناء نشاطها وأثناء هطول المطر وفي الظل.

وذكرت أن غدًا الإثنين، يشهد شروقًا للشمس مع سماء صافية، وتكون الأجواء مشمسة على أغلب أنحاء الجمهورية وبمعظم فترات النهار، مع التراجع الملحوظ لحركة الرياح، ما يُساعد الشمس على إعطاء الانطباع الشتوي الدافئ نهارًا في حدود الـ20 درجة مع استمرار الأجواء الباردة الشديدة في الليل والصباح الباكر.

ونوه بأنه تسقط فقط أمطار خفيفة على أماكن محدودة من شمال سيناء وعلى بعض المدن الساحلية ومناطق من القاهرة الكبرى.

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

الأحد 20 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

الإثنين 21 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

الثلاثاء 22 فبراير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.