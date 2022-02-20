«البابا يؤانس الثامن عشر وقضايا المجتمع القبطى» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنظم مكتبة المستقبل العامة، التابعة لجمعية مصر الجديدة لتنمية المجتمع، بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة جسر السويس٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة عامة بعنوان "رؤية مصر 2030"، يقدمها ويحاضر فيها الدكتور أحمد خليل.

يذكر أن رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

ــ "البابا يؤانس الثامن عشر وقضايا المجتمع القبطي" بمكتبة الإسكندرية

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية، في الثانية من بعد ظهر اليوم أيضا، من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي محاضرة بعنوان "البابا يؤانس الثامن عشر (1760- 1769)، وقضايا المجتمع القبطي"، والتي يحاضر فيها الدكتور عادل فخري، وكيل معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس، وذلك عن طريق البث عن بُعد "أونلاين".

تأتى هذه المحاضرة ضمن ما تقوم به المكتبة من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره. وتلقي المحاضرة الضوء على العديد من الأدراج أو الرسائل للبابا يوأنس الثامن عشر، احدهما بعنوان "من أجل أمراض الجسد والنفس"، والأخرى بعنوان "من أجل الذين يتزوجون وهم غير مدركين"، حيث عالجت قضية تاريخية وهو زواج صغار السن خاصة من الفتيات.